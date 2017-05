Usa: via libera in Georgia ad armi nelle universita'

NEW YORK - D'ora in poi nelle universita' pubbliche della Georgia si potra' girare armati. Il governatore dello stato Usa Nathan Deal ha infatti firmato il provvedimento che autorizza l'ingresso nei campus con pistole e altre armi da fuoco purche' siano tenute nascoste. A nulla sono valse le proteste contro la legge da parte degli stessi leader degli atenei. La legge entrera' in vigore il prossimo primo luglio.