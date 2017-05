Cugini uccisi:3 arrestati sono fratelli, scappavano da Kanun

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Cinque uomini di nazionalità albanese (tre sono fratelli) sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Milano, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), con l'accusa di duplice omicidio. Secondo le indagini dei militari, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, i cinque arrestati sono i responsabili di un agguato mortale a colpi di arma da fuoco verificatosi lo scorso 10 novembre a Canegrate (Milano), ai danni di due cucini connazionali di 29 e 36 anni. I loro corpi erano stati rinvenuti da alcuni residenti a bordo di un'autovettura ribaltata e crivellata di colpi. Sono stati arrestati tra Altopascio (Lucca), Zafarolo (Rimini) e Lier (Belgio), dove si erano nascosti dopo numerosi spostamenti tra centro-nord Italia, Albania e Belgio, per sottrarsi alle forze di polizia e anche al "Kanun", il codice consuetudinario albanese che prevede la vendetta da parte della famiglia di chi viene ucciso.