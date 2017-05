(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - "Abbiamo urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro dell'agenda europea. Oggi in un'Europa unita l'orgoglio deve essere civis europeus sum, questo deve essere il nostro più grande orgoglio". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano parlando al 'The State of the Union' in Palazzo Vecchio a Firenze. "Da italiani - ha aggiunto il ministro - siamo fieri di aver salvato centinaia di migliaia di vite umane Nel mediterraneo, e di aver messo l'Italia e l'Europa dalla parte giusta della storia. Siamo orgogliosi delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo". E "Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il progetto di difesa comune", secondo il ministro. (ANSA).