Minori: 18 mln vittime di abusi, molti tra richiedenti asilo

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - In Europa si calcola che siano 18 milioni i bambini vittime di abusi sessuali, solo in Gran Bretagna, sono oltre 57.000. Il dato lo fornisce Telefono Azzurro nel dossier "Abuso sessuale e pedofilia" presentato oggi. Il fenomeno è di difficile percezione - spiega Telefono Azzurro - anche perché molte vittime provengono dal numero crescente di minori vittime di tratta e richiedenti asilo non accompagnati. Secondo un recente studio, più di un quarto di tutti i bambini vittime di tratta e oltre 500 minori richiedenti asilo non accompagnati - il 13% del totale - sono scomparsi almeno una volta entro il settembre 2015, mentre 207 non sono stati ritrovati, di fatto scomparendo dalle maglie del sistema di accoglienza britannico. I dati sono confermati anche dal National Centre for Missing and Exploited Children: 1 bambino su 6 dei 18.500 minori non accompagnati sostenuti dall'organizzazione nel 2016 è stato vittima di tratta per sfruttamento sessuale di minori.