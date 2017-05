(ANSA) - LONDRA, 5 MAG - Il principe Filippo non voleva mostrarsi via via più fragile in pubblico. E' questa la ragione di fondo dietro l'annuncio del suo ritiro dal prossimo autunno dagli impegni pubblici secondo il britannico Times. Stando al giornale, il consorte della sovrana, 96 anni fra un mese, pur essendo in buona salute da qualche tempo sentiva che le energie stavano venendo meno e dopo i tanti appuntamenti l'anno scorso per celebrare i 90 anni della regina Elisabetta è arrivato alla conclusione che era tempo di fermarsi. Ieri scherzando il principe ha commentato l'annuncio dicendo di non riuscire più a "reggersi in piedi".