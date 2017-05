Nepal: quasi 400 alpinisti pronti a scalare l'Everest

(ANSA) - KATHMANDU, 5 MAG - In attesa che gli sherpa, da settimane al lavoro, completino le tracce dei sentieri verso la vetta, almeno 376 scalatori provenienti da diversi Paesi, fra cui anche 20 nepalesi, si accingono a tentare quest'anno la scalata dell'Everest, che con i suoi 8.848 metri e la più alta del mondo. Lo riferisce oggi il quotidiano The Himalayan Times. Citando fonti del Dipartimento del Turismo, il giornale aggiunge che altri 100 permessi sono stati concessi per la stagione di primavera a scalatori stranieri per il Lhotse (8.516 metri) ed altri 30 per il Nuptse (7.861). Si calcola inoltre che siano almeno 500 i membri degli staff che accompagneranno le imprese degli alpinisti in questo 2017. Gyanendra Shrestha, responsabile del ministero della Cultura e del Turismo nepalese, ha precisato che comunque, come accade ogni anno, sarà un gruppo di sherpa impegnati a fissare le corde e a tracciare i sentieri sulla 'Regina delle montagne' che raggiungerà la vetta in 'prima' stagionale, probabilmente già domattina.