(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Grazie Marine! Pieno sostegno alla tua battaglia che è anche la nostra in Francia, in Europa, in Italia, per la libertà dei popoli, contro i poteri forti e le invasioni di massa di un'immigrazione incontrollata". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a sostegno della candidata alle presidenziali in Francia Marine Le Pen che oggi in un'intervista al Corriere della Sera ha espresso apprezzamento e vicinanza al leader della Lega. In Italia, ha detto la candidata all'Eliseo, "ho diversi interlocutori. Il primo è Matteo Salvini. Gli ho detto molte volte: fai una lista sovranista, per la dignità nazionale. Tu sei forte al Nord; trova un alleato al Sud". Le Pen, nell'intervista, dice di trovare "interessante" il movimento di Giorgia Meloni e definisce "una cara amica" Daniela Santanchè.