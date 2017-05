Terremoto: Grasso, Governo sta lavorando, ci vuole fiducia

(ANSA) - SERRA SAN QUIRICO (ANCONA), 5 MAG - "Alcuni passi in avanti sono stati fatti, abbiamo visto tante case che sono state consegnate. Certo, non hanno risolto completamente il problema. Io so che il Governo sta lavorando. Ci vuole un po' di fiducia per ottenere ciò che la gente si aspetta, cioè ritornare nelle loro case. Non sarà, lo sapevamo, una cosa di breve durata". Così il presidente del Senato Pietro Grasso oggi nelle Marche, a Serra San Quirico, parlando del post terremoto con la stampa a margine di un incontro con gli studenti della Rassegna nazionale di Teatro della Scuola.