Legittima difesa: Salvini, se serve pronti a referendum

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "Se vanno avanti con questa schifezza raccogliamo le firme per un referendum per cancellarla". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando della legge per la legittima difesa in diretta Sky, a margine del congresso del Sap milanese. Quanto alle perplessità di Matteo Renzi, Salvini si è chiesto: "Come fa il Pd ad approvare una norma il giovedì e venerdì dire il contrario? Ormai il Governo e la maggioranza sono allo sbando, che si torni a votare".