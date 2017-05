Droga: in mare a Livorno 130 kg sostanza, forse cocaina

(ANSA) - LIVORNO, 05 MAG - Circa 130 kg di probabile sostanza stupefacente, tipo cocaina, contenuta in alcuni zaini che galleggiavano vicino alla costa, davanti alla Terrazza Mascagni sono stati ripescati stamani dagli uomini della capitaneria di porto di Livorno. L'intervento della capitaneria è partito dalla segnalazione di un privato che aveva visto galleggiare gli zaini non lontano dalla riva. Dopo aver effettuato il recupero da terra la capitaneria ha consegnato poi il tutto alla Polmare che ha avviato le indagini e le analisi per accertare la natura effettiva della sostanza.