Fingeva vaccini a bimbi: legale, scelti consulenti di parte

(ANSA) - VENEZIA, 5 MAG - Il legale dell'assistente sanitaria di Treviso sospettata di non aver somministrato le regolari dosi di farmaco nelle sedute di vaccinazioni previste per alcune centinaia di bambini nel trevigiano e in Friuli sta predisponendo una rosa di consulenti per valutare la bontà degli accertamenti che saranno compiuti dall'autorità giudiziaria. Lo annuncia lo stesso avvocato Paolo Salandin di Montebelluna, che difende la donna.