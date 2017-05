Anziano spinto da scogli, in corso interrogatori minorenni

(ANSA) - BARI, 5 MAG - Sono in corso nell'istituto minorile Fornelli di Bari le udienze di convalida dei fermi eseguiti nei giorni scorsi dai Carabinieri nei confronti di due minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver spinto il 2 maggio scorso due anziani da una scogliera a Nord di Monopoli causando la morte del 77enne Giuseppe Dibello. Ai due ragazzi il pm presso il Tribunale per i Minorenni di Bari Carla Spagnuolo contesta i reati di omicidio volontario aggravato a scopo di rapina ai danni del 77enne deceduto, di tentato omicidio e tentata rapina ai danni del 75enne Gesumino Aversa, l'altro anziano, che era in compagnia della vittima, spinto dagli scogli ma sopravvissuto dopo essere caduto in mare. Assistiti il 15enne dall'avvocato Giuseppe Carbonara e il 17enne da Giuseppe Sardano, i due minorenni potranno raccontare oggi la propria versione dei fatti dinanzi al gip Riccardo Leonetti. La Procura per i Minorenni ha conferito questa mattina l'incarico per l'autopsia della vittima.