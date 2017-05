Comunali: 'santini' elettorali diventano biglietti lotteria

(ANSA) - GENOVA, 5 MAG – Per la prima volta i santini elettorali vengono trasformati in biglietti della lotteria con in palio una macchina: è stata l'insolita idea per finanziare la campagna elettorale dei 32 candidati consiglieri comunali della lista 'La Spezia Popolare' a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Pierluigi Peracchini. Il consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa l'ha presentata stamani a margine dei lavori dell'assemblea legislativa ligure. Anche i consiglieri dell'opposizione Gianni Pastorino e Francesco Battistini (Rete a Sinistra-Libera-mente Liguria) hanno acquistato al prezzo di 2,50 euro un tagliando della 'lotteria popolare'. L'estrazione è fissata venerdì 9 giugno alle 18 alla Spezia. Ogni candidato ha un carnet di biglietti da vendere. "Mentre il Pd chiede due euro ai votanti alle primarie per sostenere le sue campagne elettorali, noi abbiamo deciso di sostenerci con una lotteria con primo premio una macchina - spiega Costa –. Un'idea carina e simpatica per sostenerci in modo trasparente, così i santini non vengono buttati nella spazzatura come succede troppo spesso e sono acquistati anche da chi non ci voterà l'11 giugno". (ANSA).