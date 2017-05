Russia: Alfano, sanzioni non siano a rinnovo automatico

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - "Le sanzioni non possono essere la finalità, sono lo strumento, non possono essere a rinnovo automatico. Dobbiamo sollecitare l'adempimento degli accordi di Misk, da parte della Russia e da parte dall'Ucraina, in modo che si arrivi a un superamento della situazione che ha determinato le sanzioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano intervenendo a un incontro nella sede di Confindustria Firenze dedicato all'internazionalizzazione delle imprese.