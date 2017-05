(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Non faremo nessuna retromarcia: è essenziale che chi è aggredito e si difende non subisca anni di processo per vedersi riconosciuta la legittima difesa". Lo dice Enrico Costa (Ap), ministro degli Affari regionali, a chi gli domanda delle polemiche sulla legge sulla legittima difesa approvata ieri alla Camera.