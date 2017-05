(ANSA) - PARIGI, 5 MAG - Quale che sia il risultato del ballottaggio di domenica prossima "abbiamo cambiato tutto". Lo ha detto Marine Le Pen in un'intervista all'Ap. "Ho ottenuto una vittoria ideologica", ha aggiunto la candidata del Fronte nazionale: "Anche se non raggiungeremo il nostro obiettivo, in ogni caso è nata una gigantesca forza politica". Il mio partito, ha sottolineato, è riuscito a "imporre una revisione" della politica francese.