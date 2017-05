Estonia, 'jet con Lavrov ha violato nostro spazio aereo'

(ANSA) - MOSCA, 5 MAG - L'Estonia denuncia che un aereo passeggeri Il-96 della presidenza russa, forse con a bordo il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, ha violato il suo spazio aereo mercoledì sera viaggiando verso la Finlandia. "Lavrov vola verso la Finlandia per discutere di sicurezza del traffico aereo ma prima introduciamoci nello spazio aereo estone", ha scritto su Twitter il consigliere del premier estone Kadri Peeters, citato da Ap. Le forze armate estoni hanno poi confermato la presunta violazione dello spazio aereo di Tallinn ma senza alcun riferimento all'eventuale presenza di Lavrov a bordo del jet. Da parte sua la Flotta aerea presidenziale russa 'Rossia' ha sottolineato di non aver ricevuto lamentele dall'Estonia attraverso i canali ufficiali. "Suscita meraviglia - ha detto la portavoce della Tesoreria del Cremlino, Elena Krilova - il fatto che una tale informazione sia apparsa sui media e non sia stata inviata in modo ufficiale secondo le regole internazionali".