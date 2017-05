Campagna Macron: tentata destabilizzazione come in Usa

ROMA - La campagna elettorale di Emmanuel Macron denuncia l'attacco cui è stato sottoposta come "un'operazione che in modo manifesto tenta una destabilizzazione della democrazia come si è già visto negli Stati Uniti durante la campagna elettorale". "Non si tratta in effetti di una semplice operazione di pirateria informatica - prosegue il comunicato di En Marche - ma di un tentativo di destabilizzare le elezioni presidenziali francesi".