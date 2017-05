Usa:WP,Flynn era stato avvertito su contatti con russi

WASHINGTON - Mike Flynn, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump dimessosi per aver omesso dettagli sui suoi contatti con rappresentanti russi, era stato avvertito da esponenti senior della squadra per la transizione dell'allora presidente eletto dei rischi circa i suoi contatti con l'ambasciatore russo negli Usa, già prima di quella conversazione in cui menzionò le sanzioni a Mosca e che gli è costata il posto. Lo scrive il Washington Post citando fonti ufficiali americane.