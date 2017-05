Macron denuncia: "Massiccio attacco hacker: rubate le nostre mail e mischiate a documenti falsi"

Finale di campagna elettorale avvelenata per le presidenziali francesi. Con un annuncio a sorpresa nella notte la campagna elettorale di Emmanuel Macron ha denunciato un attacco di hacker «massiccio e coordinato». "Non si tratta in effetti di una semplice operazione di pirateria informatica - prosegue il comunicato di En Marche - ma di un tentativo di destabilizzare le elezioni presidenziali francesi».

Caselle di posta elettronica di vari responsabili del candidato all’Eliseo sono state piratate a partire da alcune settimane fa e «mail, documenti contabili, contratti etc..» sono stati pubblicati in rete stasera. I testi 'rubatì sono stati fatti circolare «insieme a falsi documenti per seminare il dubbio e la disinformazione». Secondo la Bbc, sono stati pubblicati 9 gigabytes di dati da un utente anonimo.

Gli autori di questa operazione «chiaramente volevano minare la campagna a poche ore dal secondo turno», in un tentativo di "destabilizzazione della democrazia, come si è già visto negli Stati Uniti durante la campagna presidenziale».

Il movimento En Marche di Macron afferma che i documenti provenienti dall’attacco hacker sono «tutti legali ed espressione del normale funzionamento di una campagna presidenziale».

«Durante tutta la campagna En Marche è stato sempre il movimento più preso di mira da queste iniziative in modo intenso e ripetuto», si legge ancora nel documento di denuncia di En marche che fa appello ai media che «vogliano dare conto di questa operazione di assumersi le loro responsabilità in coscienza».

«Noi - conclude - prenderemo tutte le iniziative necessarie presso le autorità pubbliche e private per fare chiarezza su questa operazione inedita in una campagna elettorale francese. La gravità dei fatti è già una certezza e non tollereremo che gli interessi vitali della democrazia siano messi in pericolo».