(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Una targa commemorativa intitolata a Peppino Impastato è stata leggermente danneggiata la scorsa notte in un giardino pubblico a Legnano (Milano), dove ignoti hanno dato fuoco al telo che la copriva, in attesa dell'inaugurazione prevista per oggi. A quanto si è appreso la cerimonia commemorativa del giornalista ucciso dalla mafia avrà luogo comunque, grazie ad un intervento di restauro avviato alle prime luci dell'alba. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Legnano. (ANSA).