Migliora la percentuale dei giovani laureati italiani che risultano occupati entro tre anni dal titolo ma il nostro Paese su questo fronte resta molto indietro rispetto all’Europa: nel 2016 - secondo l’Eurostat - risultavano occupate il 57,7% delle persone under 35 che avevano terminato l'educazione terziaria a fronte dell’80,7% nell’Ue a 28. Il dato è in netto miglioramento rispetto al 53,5% del 2015 e il 49,6% del 2014 ma resta comunque il penultimo in Ue, migliore solo di quello greco. In Germania entro tre anni dalla laurea lavora il 92,6% delle persone.