Trova i ladri in casa e spara in aria

(ANSA) - CAMPOROSSO (IMPERIA), 6 MAG - "Mi sono spaventato, temevo che potesse accadermi qualcosa allora ho sparato in aria sperando di metterli in fuga". Così il commerciante trentenne di Camporosso nell'entroterra di Ventimiglia, ha spiegato ai carabinieri perchè, ieri sera, ha esploso due colpi di pistola, in aria, a scopo intimidatorio, per mettere in fuga i ladri che gli avevano appena messo a soqquadro la casa. L'uomo ha sparato con un revolver calibro 38 regolarmente detenuto.I ladri erano entrati nell'abitazione, una casa indipendente isolata in zona collinare, saccheggiandola. Il valore degli oggetti rubati non è stato ancora quantificato. Il commerciante ha raccontato che, rientrato in casa, poco dopo le 21, ha trovato tutto a soqquadro. Poi ha notato le sagome di due persone che, sorprese, si stavano allontanando, a quel punto ha sparato in aria. Il commerciante ha fatto denuncia di furto, verso di lui nessun provvedimento. Nella casa vive anche il padre del commerciante, ma al momento dell'azione dei ladri era assente.(ANSA).