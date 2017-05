(ANSA) - MOSCA, 6 MAG - La polizia ha stimato in circa mille i partecipanti alla manifestazione dell'opposizione svoltasi oggi nel centro di Mosca nel quinto anniversario dei disordini di piazza Bolotnaia del 6 maggio 2012, vigilia del reinsediamento di Putin al Cremlino. La valutazione delle forze dell'ordine appare realistica, e anche Radio Eco di Mosca ritiene che all'evento abbiano preso parte un migliaio di persone. La manifestazione, intitolata 'Per la Russia, contro le azioni arbitrarie e le rappresaglie', si è svolta in viale Sakharov. I dimostranti scandivano lo slogan "Russia senza Putin". Non si sono registrati incidenti.