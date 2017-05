(ANSA) - ACIREALE (CATANIA), 6 MAG - In occasione del G7 di Taormina, il 26 e 27 maggio 2017 gli artisti acesi della cartapesta rappresenteranno i protagonisti dell'evento in un'installazione in piazza Duomo. Tutte le associazioni culturali sono nuovamente al lavoro alla Cittadella del Carnevale per riprodurre i volti dei sette 'Grandi'. La realizzazione dell'installazione sarà un'occasione per mettere in vetrina Acireale, il prodotto turistico Carnevale e il talento dei suoi artisti nei giorni in cui la Sicilia orientale sarà palcoscenico internazionale. (ANSA).