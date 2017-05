(ANSA) - VARSAVIA, 6 MAG - Migliaia di polacchi sono scesi in piazza a Varsavia contro il partito di governo di Jaroslaw Kaczynski, accusato di "minare i fondamenti democratici" del Paese. Le autorità municipali stimano che i dimostranti siano oltre 50.000. La "marcia della libertà", come è stata denominata dagli organizzatori, è stata indetta dal principale blocco di opposizione. "Non consentiremo a Kaczynski di portarci fuori dall'Europa occidentale. Insieme difenderemo la libertà", ha detto uno degli oratori dal palco, il sindaco di Poznan, Jacek Jaskowiak.