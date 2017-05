Migranti: 3.159 sbarcheranno domani tra Sicilia e Calabria

(ANSA) - CATANIA, 06 MAG - Sono 3.159 i migranti soccorsi nel mare Mediterraneo in arrivo domani in Sicilia e Calabria, mentre continuano le ricerche per altri venti avvistamenti e otto segnalazione giunte con telefono satellitare. Arriverà ad Augusta, nel Siracusano, domani mattina nave Gregoretti della Guardia costiera, con a bordo 985 persone. Sempre domani, alle 8, il pattugliatore d'altura Fiorillo approderà con 408 migranti a Pozzallo (Ragusa) e nave Vos Hestia di Save the Children 528 persone ormeggerà a Vibo Valentia. Previsto per le 10 l'arrivo a Reggio Calabria di nave Aquarius di Sos Méditerranée con 731 migranti a bordo. Ancora da definire l'arrivo della nave militare spagnola Esps Canarias con 507 migranti al porto di Messina. (ANSA).