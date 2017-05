A Varsavia corteo per Robert Schuman

(ANSA) - VARSAVIA, 6 MAG - Una folta delegazione italiana, composta da 180 studenti delle scuole medie di tutte le regioni e portata a Varsavia per iniziativa dell'Associazione Giovani Idee di Bergamo nell'ambito del progetto "Abitare l'Europa", ha partecipato oggi alla Parata europea organizzata dalla Fondazione polacca Robert Schuman, il padre dell'Europa unita. La Parata, con diverse migliaia di studenti, la maggior parte dei quali polacchi, ha attraversato il centro della capitale polacca con bandiere e striscioni pro Ue, inneggiando a favore dell'Unione europea. Gli studenti italiani hanno partecipato ad una breve ma toccante cerimonia sotto il monumento del garibaldino Francesco Nullo (giunto in Polonia per sostenere gli insorti e morto combattendo il 5 maggio 1863), diventato il simbolo della fratellanza fra i popoli polacco e italiano.