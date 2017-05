Ragazzina di 11 anni tenta il suicidio a scuola

Una bambina di 11 anni ha ingerito alcuni farmaci mentre era a scuola, in quello che è stato classificato dalle autorità come un «tentativo di suicidio». Portata in ospedale e sottoposta a lavanda gastrica, la ragazzina ora sta meglio. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi - riportano i quotidiani locali - in una scuola elementare di un paese della provincia di Treviso. Ignote le cause che avrebbero indotto l’adolescente ad un gesto così grave.

L’allarme è stato lanciato dalle insegnanti, che hanno subito chiesto l’intervento del 118. L’11enne è stata presa in cura dai medici della pediatria dell’ospedale Cà Foncello di Treviso. Fonti dell’azienda sanitaria hanno confermato in serata che la bambina sta meglio, pur essendo ancora ricoverata nel reparto di pediatria. Proprio in considerazione della sua particolare situazione, e in accordo con la famiglia, l’11enne non verrà comunque dimessa, e rimarrà ancora qualche giorno sotto osservazione medica.