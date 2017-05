Deputata muore sul palco durante l'ultimo comizio per Macron

La passione politica e la foga con la quale ha partecipato alla campagna elettorale di Emmanuel Macron hanno tradito la deputata 50enne Corinne Erhel, ex socialista passata a 'En March!' dalla prima ora. E’ stata colta da un infarto e crollata a terra davanti a tutti sul palco mentre parlava ieri durante un comizio a Plouisy, nella sua Bretagna: è morta qualche ora dopo in ospedale. Lo si apprende dai media francesi.

Oggi si moltiplicano gli omaggi alla Erhel, fra i quali quello del presidente Francois Hollande, che in un comunicato scrive: «Deputata dal 2007, era totalmente coinvolta dal suo mandato parlamentare, riuscendo al contempo a restare vicina alla gente».