Germania: test Merkel-Schulz, si vota in Schlewig-Holstein

(ANSA) - BERLINO, 7 MAG - Urne aperte per 2,3 milioni di elettori in Germania, dove si vota nel piccolo Land dello Schleswig-Holstein, al confine con la Danimarca un test importante sia per la cancelliera Angela Merkel che per lo sfidante Martin Schulz, i cui socialdemocratici sono già stati battuti a fine marzo nel Saarland. La Cdu potrebbe rivelarsi primo partito e scavalcare la Spd del governatore uscente Torsten Albig. Gli ultimi sondaggi danno i cristiano-democratici tra il 32 e il 33%, mentre i socialdemocratici viaggiano tra il 29 e il 31%. Una vittoria della Cdu segnerebbe una nuova battuta d'arresto per Schulz e peserebbe sull'umore del partito in vista delle regionali del 14 maggio in Nordreno-Vestfalia e delle politiche del 24 settembre. I populisti della Alternative fuer Deutschland (AfD) sono accreditati tra 5 e 6% e potrebbero entrare nel 12/mo parlamento regionale su 16.