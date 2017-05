Renzi, sostegno a Gentiloni, non è in discussione

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Da cinque mesi diciamo con forza che nessuno del Pd ha messo o metterà in discussione il sostegno al governo guidato da Paolo Gentiloni a cui va la nostra amicizia, stima e riconoscenza per il lavoro che fa. Lo diremo per tutti i giorni fino alla fine della legislatura". Lo dice il segretario Matteo Renzi all'assemblea Pd. "Ci siamo assunti la responsabilità di portare avanti il governo mentre gli altri si sono tirati indietro", sottolinea.