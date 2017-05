Gb: sondaggi, Corbyn in affanno

(ANSA) - LONDRA, 7 MAG - Netto vantaggio di Theresa May e del suo Partito Conservatore su Jeremy Corbyn e sull'opposizione laburista a un mese dal voto politico britannico dell'8 giugno: lo confermano gli ultimi sondaggi, ripresi dai domenicali del regno, dopo l'esito favorevole alla causa Tory anche nel test delle elezioni amministrative di giovedì 4. Ma per il Labour non c'è per ora da immaginare neppure l'ipotetica alternativa di un ritorno al 'centrismo' di Tony Blair, se è vero che l'ex premier risulta ancor meno popolare, e non di poco, rispetto all'attuale leader espressione della sinistra interna radicale. Corbyn - che oggi ha ribadito di voler fare comunque campagna fino in fondo per provare a "vincere" pur ammettendo che si tratterebbe di un'impresa - è al 33% di popolarità fra i britannici secondo una rilevazione ripresa dall'Independent: lontano dal 52% di May, la quale peraltro raccoglie consensi soprattutto fra gli over 45; ma molto meglio del 21% di Blair.