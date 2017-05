Comunali: Grillo firma per Pirondini,"abbiamo bel candidato"

(ANSA) - GENOVA, 7 MAG - Beppe Grillo è andato oggi a un banchetto in Corso Italia a Genova a firmare per la candidatura di Luca Pirondini a sindaco di Genova. "Con Pirondini abbiamo un bel candidato" ha detto Grillo alla folla intorno a lui sul lungomare del capoluogo ligure. "Siamo orgogliosi di mostrare il simbolo del Movimento 5 Stelle alle nostre spalle, senza nascondere nulla come stanno facendo invece i nostri avversari" ha aggiunto Pirondini. "Quello di oggi è un segnale evidente e importante di quanto Beppe Grillo tenga alla sua città" ha aggiunto il candidato del M5S al termine della seconda giornata del Firma Day in Corso Italia.