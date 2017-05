Auto fuori strada nel Barese: 4 morti, indaga Procura Trani

(ANSA) - BARI, 07 MAG - Sono quattro le vittime dell'incidente avvenuto intorno alle 13 di oggi sulla provinciale 231 all'altezza di Corato, nel Barese. Nello schianto sono deceduti sul colpo tre uomini e la moglie di uno di loro. Un'altra donna è ricoverata all'ospedale Bonomo di Andria e non sarebbe in pericolo di vita. Dopo i rilievi della polizia stradale per alcune ore, la viabilità sulla provinciale è stata ripristinata. Le salme si trovano, per i riconoscimenti, nell'Istituto di medicina legale del Policlinico di Bari. Sulle cause della tragedia indaga la Procura di Trani. Il pm di turno, Giovanni Lucio Vaira, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento a carico di ignoti, ma sarà un atto dovuto iscrivere il 40enne di Corato alla guida di un'Audi A4 che, in una manovra di sorpasso, ha tamponato la Fiat Idea con a bordo le vittime. Dopo l'impatto, probabilmente causato dall'elevata velocità, l'auto ha sbattuto contro un muretto, divelto una cancellata ed è carambolata nel giardino di una villa privata.