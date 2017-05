San Nicola: al via a Bari corteo storico con 500 figuranti

(ANSA) - BARI, 07 MAG - Per la prima volta tra barriere anti- sfondamento e misure anti-terrorismo, ma con l'intento di lanciare "un messaggio di pace", il corteo storico di San Nicola, con cui Bari rende omaggio al proprio Santo Patrono, partirà dal Castello Svevo con i 500 figuranti impegnati a rievocare le gesta con con cui nel 1087 i marinai baresi traslarono le reliquie del vescovo di Myra dalla Turchia. Ad assistere allo spettacolo, la cui regia è stata affidata a Elisa Barucchieri, sono attese migliaia e migliaia di persone, tra baresi e pellegrini giunti nel capoluogo anche dall'estero per i festeggiamenti che proseguiranno fino al 9 maggio. Quest'anno il corteo ha un forte legame con la cronaca. Il quadro che ricorda il miracolo con cui San Nicola rianima tre bambini uccisi da un oste, ad esempio, sarà attualizzato con il ballo e i canti tradizionali di bimbi di etnia rom per ricordare i recenti episodi di pedofilia che a Bari hanno coinvolto alcuni piccoli di questa comunità.