Francia: Macron eletto presidente

Chiusi i seggi in Francia: secondo le proiezioni Macron è eletto presidente.

Secondo una proiezione di Sofres per Tf1, Emmanuel Macron è stato eletto presidente della Repubblica francese con il 65,5% dei voti contro il 34,5% dei voti di Marine Le Pen.

All’annuncio dato dalla televisione francese, i circa 5mila militanti di 'En marche!' riuniti davanti al Louvre di Parigi sono esplosi in un boato di gioia e in in tripudio di tricolori francesi. Macron li raggiungerà dopo le 21 per festeggiare con loro sul grande palco installato al centro dell’esplanade che si sta riempiendo sempre di più.

I MILITANTI DEL FRONT NATIONAL SONO DELUSI MA CANTANO LA MARSIGLIESE. «Che delusione!». E’ stato il primo commento di un sostenitore fuori dal quartier generale di Marine Le Pen non appena le tv, seguite via cellulare, hanno diffuso i primi dati sul risultato delle presidenziali francesi. All’interno l’atmosfera è cupa, ma i fan della candidata frontista intonano la Marsigliese.