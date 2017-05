Francia: premier giapponese Abe congratula Macron

(ANSA) - TOKYO, 8 MAG - Il premier giapponese Shinzo Abe si è congratulato con il presidente francese eletto Emmanuel Macron, spiegando che sarà lieto in futuro di lavorare assieme per "il mantenimento della pace e la prosperità nel mondo, in un periodo di continue sfide all'ordine internazionale". In un messaggio rilasciato alla stampa Abe ha definito l'affermazione di Macron come una "vittoria simbolica contro le ondate protezionistiche, e un mandato a favore dell'Unione Europea". Nella missiva il premier nipponico fa riferimento anche alla prossima occasione di incontro, l'imminente G7 dei paesi industrializzati, in programma a Taormina a fine mese.