Francia: Xi si congratula con Macron, ora legami più stretti

(ANSA) - PECHINO, 8 MAG - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni al neo eletto presidente francese Emmanuel Macron, ricordando che Parigi è stato il primo Paese occidentale a stabilire relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare cinese. Le relazioni bilaterali hanno "una significativa importanza strategica e un'influenza internazionale" essendosi sviluppate "costantemente, in modo sano e consistente negli anni recenti", ha osservato Xi, nel resoconto dei media di Pechino. Come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e grandi Paesi con "significativa influenza internazionale", Cina e Francia hanno "importanti responsabilità per la pace mondiale e lo sviluppo". Il mantenimento dei rapporti reciproci su tali basi è di beneficio non solo per i due Paesi e le rispettive popolazioni, ma anche per "la pace mondiale, la stabilità e lo sviluppo". Pechino desidera lavorare per far maturare le relazioni verso "una partnership strategica e omnicomprensiva".