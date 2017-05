Texas, bando contro le città santuario

(ANSA) - WASHINGTON, 8 MAG - Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha firmato oggi a sorpresa, con diffusione via Facebook, una legge contro le cosiddette "città santuario", quelle che hanno programmi di protezione per immigrati illegali e rifugiati. In base al provvedimento la polizia potrà chiedere a chiunque informazioni e dettagli circa lo status di immigrati e contemporaneamente impone alle autorità locali di cooperare con quelle federali in questo ambito e nell'applicare le leggi sull'immigrazione. Il testo è stato approvato nei giorni scorsi presso il Congresso dello Stato a maggioranza repubblicana.