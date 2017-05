Tap: dopo 12 giorni oncologo sospende digiuno

(ANSA) - CASARANO (LECCE), 8 MAG - I familiari dell'oncologo salentino Giuseppe Serravezza hanno annunciato che il proprio congiunto ha deciso di sospendere lo sciopero della fame e della sete iniziato 12 giorni fa per protestare contro il progetto del gasdotto Tap che prevede l'approdo a San Foca marina di Melendugno, e sollecitare un incontro col Governo. Il professore salentino é stato convinto a recedere dalla protesta dai suoi familiari e dai sanitari che lo assistono nella sua casa di Casarano, preoccupati per le sue condizioni di salute. L'oncologo é dimagrito 12 chili con grave compromissione della funzione renale. Ha deciso di sospendere la protesta per poter partecipare 'in sicurezza' alla manifestazione che i 94 sindaci del Salento aderenti al fronte del 'No' stanno organizzando per il prossimo 11 maggio a Roma, davanti a Palazzo Chigi con la partecipazione anche di una numerosa delegazione di cittadini.