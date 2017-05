Governo: Prodi, sia forte e regga Paese sino a elezioni

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - In questo momento gli osservatori stranieri e i cittadini italiani hanno bisogno di avere di fronte un Governo tranquillo, forte, che regga il Paese fino alle elezioni, pronto a prendere tutte le decisioni finanziarie che saranno necessarie". Così, l'ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea, Romano Prodi è intervenuto, su Sky Tg 24 nel corso di una trasmissione condotta da Paola Saluzzi. A giudizio del professore bolognese, "questo è l'unico modo di reinserirci in una eventuale nuova strategia europea insieme a Macron e insieme agli spagnoli. Una strategia che può vedere veramente un rilancio dell'Europa. Se partito e Governo non agiscono in armonia - ha concluso riferendosi a rapporti tra Pd e Esecutivo - questo obiettivo l'Italia lo mancherà".