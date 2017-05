Damasco, 'nessuna forza internazionale'

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 MAG - Il governo siriano afferma che nelle quattro 'zone di de-escalation', che si creeranno nella Siria occidentale in base all'accordo raggiunto venerdì scorso tra Russia, Iran e Turchia, "non saranno dispiegate forze internazionali sotto la guida dell'Onu o della Russia". Il ministro degli esteri siriano Walid al Muallim ha precisato che in queste zone "sarà dispiegata la polizia militare". Citato dall'agenzia ufficiale siriana Sana, Muallim ha inoltre detto che "il governo siriano rispetterà l'accordo" ma che "se ci saranno violazioni da parte di qualsiasi gruppo, la risposta (militare) sarà decisa". Il ministro degli esteri ha affermato che l'accordo comprende il governo e i gruppi delle "opposizioni (armate) che hanno firmato la tregua del 30 dicembre scorso". Sono quindi esclusi - afferma Muallim - l'ala siriana di al Qaida "e i loro alleati, tra cui l'Isis".