Portavoce Merkel, Macron speranza milioni francesi

(ANSA) - BERLINO, 8 MAG - "Merkel è molto contenta della elezione di Emmanuel Macron. Macron porta la speranza di milioni di francesi e anche di molte persone in Germania e in Europa". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, a Berlino, in conferenza stampa. "Ha condotto una campagna per l'Europa, per l'apertura al mondo, invece dell'isolamento", ha continuato. "Tutti punti decisivi per un rapporto di fiducia con la Germania. La partnership con la Francia rimane un pilastro fondamentale della politica tedesca", ha concluso.