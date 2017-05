(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 8 MAG - Silvio Berlusconi è convinto che si potrà fare una nuova legge elettorale in tempi ragionevoli perché "in fondo conviene a tutti". Ai microfoni di Mediaset il leader di Forza Italia ha detto di essere "disponibile a ragionare su questa legge che deve avere un principio assoluto: deve portare a una maggioranza che rappresenti effettivamente la maggioranza degli elettori mentre il sistema maggioritario come è stato concepito porta al fatto e alla possibilità che una minoranza possa governare contro la maggioranza degli elettori. Il che mi sembra non sia democrazia".