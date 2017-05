(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Dopo il boom di sbarchi nel weekend (oltre seimila), salgono a 43.245 gli arrivi di migranti nel 2017, il 38,54% in più rispetto al 2016, che alla fine è risultato l'anno record con 181mila stranieri giunti via mare. Lo indicano i dati del Viminale. Nigeriani (5.216), bengalesi (4.645), guineani (4.206) e ivoriani (3.942) le nazionalità più rappresentate dei migranti arrivati quest'anno. Si contano anche 5.551 minori non accompagnati. I richiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei secondo il piano della relocation sono 5.415.