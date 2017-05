Usa: Trump bersaglio preferito in sketch tv, oltre mille

(ANSA) - NEW YORK, 8 MAG - Donald Trump e' il bersaglio preferito dei comici americani. Durante i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, il presidente Usa ha fatto registrare un numero record di sketch televisivi ed e' il primo Commander in Chief ad aver infranto quota mille scherzi subiti. Per la precisione, secondo uno studio della George Mason University, sono 1.060, contro i 936 di Barack Obama nel 2009, i 546 di George W. Bush e i 440 di Bill Clinton (che recupero' pero' nel 1998, anno dello scandalo Lewinsky). I ricercatori hanno analizzato i piu' famosi show comici americani, il 'Late Show' di Stephen Colbert, il 'Tonight Show' con Jimmy Fallon, il 'Jimmy Kimmel Live!' e il 'Daily Show' con Trevor Noah. Colbert e' stato quello che ha preso di mira maggiormente Trump, con 337 sketch, seguito da Noah con 315, Fallon con 231 e Kimmel con 177.