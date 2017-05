'Investitura di Valls non è automatica'

(ANSA) - PARIGI, 8 MAG - Nella circoscrizione di Manuel Valls è "già stata scelta una candidata": lo ha detto il comitato per le investiture di En Marche, dopo l'intenzione dell'ex premier, Manuel Valls di passare con il movimento del presidente Emmanuel Macron. "L'investitura non è automatica" e sarà fatta in "totale indipendenza", ha aggiunto En Marche. Su Twitter, Christophe Castaner, uno dei fedelissimi di Macron, ha detto che Valls dovrà "fare atto di candidatura".