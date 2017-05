Controlli Cc del Noe di Bologna su filiera del cemento

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - Controlli dei Carabinieri del Noe (Nucleo Operativo ecologico) di Bologna sulle aziende della cosiddetta filiera del cemento. In particolare i militari hanno ispezionato impianti di betonaggio o di produzione di conglomerati per l'impiego nella costruzione di opere pubbliche e di manutenzione delle stesse. In provincia di Ferrara è stata riscontrata la gestione irregolare di rifiuti derivati da attività relative ad opere pubbliche e così è stato segnalato alla Procura ferrarese un 49enne, legale rappresentante della società sottoposta a controllo. E' stata anche sequestrata parte del piazzale aziendale dove è stato creato il deposito irregolare. (ANSA).