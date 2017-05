Ambiente: scoperto deposito rifiuti speciali abbandonato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 9 MAG - Rifiuti speciali, abbandonati su un'area di una cinquantina di metri quadrati, sono stati scoperti, nell'ambito dell'attività di tutela ambientale, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Alessandria. Il deposito abusivo si trovava nelle immediate vicinanze di uno stabilimento industriale, nella zona sud della provincia, adoperata - dicono gli investigatori - da ignoti malfattori ambientali per smaltire illecitamente rifiuti da demolizione. Secondo gli inquirenti che hanno esaminato e raccolto le tracce lasciate sulla zona incriminata, il reato in questione, infatti, non sarebbe da attribuire a privati, ma a soggetti che svolgono abitualmente l'attività di gestori di rifiuti, sebbene in maniera illecita. L'area in questione è stata sequestrata e posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. le indagini proseguono per accertare la provenienza dei rifiuti. (ANSA).